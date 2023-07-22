Глава инспекции по языку: польские названия отмечают исторически оккупированную территорию

"Это Литва, здесь действуют литовские законы, не должно быть никаких польских топонимов. Все. (…) В Литве могут быть только литовские топонимы. Это регламентирует закон о литовском языке, это общеевропейская практика", – сказал LRT Валотка.

"Хотел бы литовский народ, чтобы польскими названиями маркировали оккупированную зону? И называли это традиционными надписями? Я с этим не согласен. (…) Это оккупированная зона, где проходила жестокая полонизация. Отмечать всю эту территорию польскими названиями – я думаю, противостояние будет сильным", – сказал глава инспекции.

Напомним, что Государственная инспекция по языку обязала муниципалитет Вильнюсского района убрать польские названия деревень Bieliszki и Orzełówka. Однако муниципалитет выступает против и обратился в комиссию по административным спорам, ссылаясь на установки конвенции в защиту прав нацменьшинств.

Однако Валотка сказал, что в Литве эта конвенция не действует.