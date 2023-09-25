Глава инспекции по языку, обозначивший язык водителей, как язык "чурок": я говорил не это

На высказывания Валотки в пятницу внимание обратила Гимбутайте.

"Нарушение прав детей всякими водителями, говорящими на языках "чурок", – сказал Валотка.

Я даже консилиум собрала, может, я ослышалась, может, говорит "тюрков"?.. Хотя запись и не золотая, эта "ч" хорошо слышится. Если не хватило высказываний об оккупированных территориях в Вильнюсском районе, (...) может пора подвести черту?", – писала Гимбутайте в фейсбуке.

Высказывание Валотки не было незамеченным и на самой конференции.На сцену вышла организатор конференции, редактор Айра Няуроните заявила, что хочет сделать замечание по поводу выступления Валотки

"Там было сказано слово "чурки". Мы с Аудрюсом это обсудили. Я не могу оставить такое, это плохо. Мы с Аудрюсом не можем прийти к соглашению по некоторым моментам, связанным с риторикой, конференция не имеет ничего общего риторикой, которую выбрал Аудрюс Валотка", – сказала она.