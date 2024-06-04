Глава Hanner о парадоксе на рынке недвижимости: в Литве нет такого жилья, которое нужно немцам

"Если люди считают, что они самые счастливые, значит, они оптимисты. Мы видим, сколько у нас желающих инвестировать в недвижимость, видим, сколько денег накоплено. Даже в литовских коммерческих банках сейчас накопили 21 млрд. евро. Значит, денег на рынке много", – сказал Авулис.

По словам главы Hanner, жители Литвы - не только самые счастливые в мире, но и самые большие оптимисты.

"Конечно, причиной тому в том числе и высокая процентная ставка", – заметил Авулис. Он не сомневается, что в начале лета Центробанк Европы сообщит о снижении процентной ставки как минимум на 25 пунктов.

"Мы надеемся, что лето придет и на рынок недвижимости, поскольку здесь мы еще на такой фазе, что снег только начал таять", – сказал он.

Настроения на рынке комментировал и глава Eika development Мартинас Жибуда. По его оценке, Литва в Европе смотрится неплохо, поскольку не было больших падений цен, не было и снижения числа сделок.

"На рынке первичного жилья ситуация уже три года стабильная", – сказла он.

Жибуда заметил, что на Западе люди столько жилья не покупают, потому что не могут себе позволить.

"В Швеции, в Скандинавии оплата ипотеки может быть передана другим поколениям, детям. У банков там другие условия. Думаю, там люди хотели бы покупать, но не могут себе позволить", – сказал собеседник.