2024.06.04 14:09

Глава Hanner о парадоксе на рынке недвижимости: в Литве нет такого жилья, которое нужно немцам

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Лето – время, когда одни радуются приобретенному на взморье жилью, другие планируют его покупку, а третьи – ищут апартаменты за границей. Сейчас видно, что литовцам важно иметь свое жилье везде, а особенно в Испании. Даже застройщики перебираются в другие страны, чтобы обеспечить соотечественникам необходимые варианты. Что происходит на рынке недвижимости в Литве? Об этом говорили в эфире передачи на Žinių radijas.

По словам главы Hanner Арвидаса Авулиса, все пока еще ждут снижения процентной ставки.

"Мы надеемся, что лето придет и на рынок недвижимости, поскольку здесь мы еще на такой фазе, что снег только начал таять", – сказал он.

Сейчас, по словам собеседника, жилье подорожало.

"Конечно, причиной тому в том числе и высокая процентная ставка", – заметил Авулис. Он не сомневается, что в начале лета Центробанк Европы сообщит о снижении процентной ставки как минимум на 25 пунктов.

По словам главы Hanner, жители Литвы - не только самые счастливые в мире, но и самые большие оптимисты.

"Если люди считают, что они самые счастливые, значит, они оптимисты. Мы видим, сколько у нас желающих инвестировать в недвижимость, видим, сколько денег накоплено. Даже в литовских коммерческих банках сейчас накопили 21 млрд. евро. Значит, денег на рынке много", – сказал Авулис.

Настроения на рынке комментировал и глава Eika development Мартинас Жибуда. По его оценке, Литва в Европе смотрится неплохо, поскольку не было больших падений цен, не было и снижения числа сделок.

"На рынке первичного жилья ситуация уже три года стабильная", – сказла он.

Жибуда заметил, что на Западе люди столько жилья не покупают, потому что не могут себе позволить.

"В Швеции, в Скандинавии оплата ипотеки может быть передана другим поколениям, детям. У банков там другие условия. Думаю, там люди хотели бы покупать, но не могут себе позволить", – сказал собеседник.

"Мы не ценим, сколько у нас зелени, сколько у нас пространства. Кто был в Западной Европе, в Азии, понимает, какая там плотность населения, интенсивность. У нас широкие города, не надо их расширять, это дорого стоит. Города надо делать интенсивнее. К примеру, в Вене столько же жителей, но по площади она меньше Вильнюса", – сказал Жибуда.

"Мы идем на сближение с Западом достаточно быстро. Но по одному показателю мы значительно отстаем - это жилплощадь на одного человека. В Литве на человека выходит чуть больше 20 кв. м, а в Западной Европе – 40 кв. м. Интересный парадокс: приедет немецкая бригада, какие квартиры ей нужны? У литовцев таких квартир нет. Одному человеку нужно 40 квадратов. На семью с одним ребенком надо 120 кв. м", – заметил Авулис.

По его словам, в Литве таких квартир в принципе нет.

"Для нас это ультра роскошная квартира. Мы такие не строим. Мы предлагаем объединить две квартиры, снести одну стену, тогда все будет хорошо", – сказал Авулис.

Правда, мы можем порадоваться тому, что зарплаты литовцев быстро нагоняют европейские.

"Люди у нас тоже хотели бы жить в более просторных квартирах", – сказал Авулис.

Жибуда сказал, что раньше было модно в качестве инвестиций покупать квартиры, сейчас им на смену пришли облигации тех же проектов недвижимости.

Кроме того, литовцы интересуются жильем за границей или в конкретных районах Вильнюса.

"Это мода – возвращение в город. Если говорить о Вильнюсе, люди возвращаются на ул. Вильняус, поскольку они хотят жить ближе к Старому городу, проспекту Гедиминаса, где есть развлечения. Я сам живу в Антакальнисе. Мне казалось, что Антакальнис - идеальный район, но тенденции показывают, что среди молодежи в 2-3 раза популярнее Науяместис, потому что он ближе к центру. Он стал привлекательнее зеленого Антакальниса. Мы быстрее продали квартиры в Науяместисе, чем в Антакальнисе. Такая сейчас мода", – рассказал Жибуда.

Авулис заметил, что цены на рынке недвижимости в Литве сейчас стабильные.

"Они не поднимаются. Они немного колеблются каждый месяц, в пределах 1,5%, то повышаются, то снижаются. 20 месяцев не наблюдается роста цен. Я считаю, что цены не будут расти", – считает глава Hanner.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии