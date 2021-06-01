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Глава Европейского велосипедного союза (UEC) Энрико Делла Каза в ближайшее время намерен посетить Паневежис, где Литва предлагает провести Чемпионат Европы по велотреку.
Dviračių treko varžybos Berlyne
Dviračių treko varžybos Berlyne
© Imago / Scanpix

Об этом во вторник сообщило правительство, премьер Ингрида Шимоните обсудила в режиме онлайн возможности проведения этого мероприятия в Литве с главой Европейского велосипедного союза.

"Для проведения чемпионата у нас есть прекрасная инфраструктура, а также опыт проведения мероприятий такого уровня. Чемпионат мог бы проходить на паневежской арене Cido, где есть велотрек, соответствующий самым высоким требованиям", - сказала для пресс-релиза глава правительства.

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Европейский чемпионат по велотреку, который должен был проходить в Беларуси, на прошлой неделе был отменен после принудительной посадки в Минске пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима.

Решение отменить проведение чемпионата в Беларуси совпадает с жесткой реакцией Европейского союза на принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

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