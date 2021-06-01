Об этом во вторник сообщило правительство, премьер Ингрида Шимоните обсудила в режиме онлайн возможности проведения этого мероприятия в Литве с главой Европейского велосипедного союза.
"Для проведения чемпионата у нас есть прекрасная инфраструктура, а также опыт проведения мероприятий такого уровня. Чемпионат мог бы проходить на паневежской арене Cido, где есть велотрек, соответствующий самым высоким требованиям", - сказала для пресс-релиза глава правительства.
Европейский чемпионат по велотреку, который должен был проходить в Беларуси, на прошлой неделе был отменен после принудительной посадки в Минске пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима.
Решение отменить проведение чемпионата в Беларуси совпадает с жесткой реакцией Европейского союза на принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лето Литва встречает новыми правилами: что изменится (87)
С 1 июня 2021 года вводятся карантинные послабления. Такое...
Анализ статистики: к концу июня в день в Литве может быть по 100 новых случаев (4)
Третья волна COVID–19 идет на спад – за три недели...
В Каунасе еще один протест: дети хотят в школу, а родители выступают против тестирования
1 июня по случаю международного дня защиты детей у...
Президент Литвы и министр договорились: в сентябре дети пойдут в школу во что бы то ни стало (5)
Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы...
Директор Amber Food: "паспорт возможностей" практически на деятельность не влияет (3)
Директор Amber Food Гедиминас Бальнис сказал, что "паспорт...