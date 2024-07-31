2024.07.31 10:53

Глава ESO: сегодня еще не удастся восстановить поставки электроэнергии всем потребителям

 
некоторые люди получат компенсации
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ESO: elektros tiekimas nuo audros pradžios atstatytas maždaug pusei gyventojų
ESO: elektros tiekimas nuo audros pradžios atstatytas maždaug pusei gyventojų
ФОТО: Lukas Balandis | Įmonės archyvas

Некоторым потребителям и в среду еще не включат электричество, сообщает глава Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдас Радвила. Он сказал, что работы затягиваются, поскольку стихия нанесла масштабный ущерб.

„Ведутся интенсивные работы, и вчера и сегодня активно устраняют неполадки. В конце дня электричеством смогут пользоваться еще несколько десятков тысяч потребителей, но всем за сегодня помочь не удастся. Не могу пока сказать, затянутся ли работы до субботы“, – сказал в среду LRT Радвила.

„Это была необычная стихия. Поэтому и так долго длятся работы. На устранение проблем брошены все силы“, – сказал он.

Глава ESO подтвердил, что потребителям, которым с опозданием включат электричество, выплатят компенсации. По его словам, людей, которым полагаются компенсации, об этом информируют в течение 45 дней.

„Компенсации полагаются по действующим правилам, установлены сроки устранения неполадок, и если они нарушены, полагаются компенсации. (...) Пока мы еще эту сферу не оцениваем. После восстановления поставок в течение 45 дней оператор информирует людей, которым полагаются компенсации“, – сказал он.

На сайте ESO сказано, что потребители могут получить компенсацию, если оператор не восстановил поставки в течение 6 часов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или на территории СЭЗ. Что касается жителей других городов и регионов, то их жители могут претендовать на компенсации, если электричество не включили в течение 12 ч.

На данный момент над устранением последствий бури работают 240 бригад ESO, больше 1000 человек. Радвила сказал, что командам компании помогают и подрядчики.

„Надо понимать, что работают наши бригады, бригады подрядчиков. (...) Дополнительно мы ведем переговоры с коллегами в Латвии, может, воспользуемся их помощью“, – заметил он.

В среду утром электричества еще не было у 66 664 потребителей в Аникщяйском, КУпишкском, Паневежской и других районах.

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