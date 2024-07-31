Глава ESO: сегодня еще не удастся восстановить поставки электроэнергии всем потребителям

„Ведутся интенсивные работы, и вчера и сегодня активно устраняют неполадки. В конце дня электричеством смогут пользоваться еще несколько десятков тысяч потребителей, но всем за сегодня помочь не удастся. Не могу пока сказать, затянутся ли работы до субботы“, – сказал в среду LRT Радвила.

„Это была необычная стихия. Поэтому и так долго длятся работы. На устранение проблем брошены все силы“, – сказал он.

Глава ESO подтвердил, что потребителям, которым с опозданием включат электричество, выплатят компенсации. По его словам, людей, которым полагаются компенсации, об этом информируют в течение 45 дней.