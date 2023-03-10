"Я могу выразить удовлетворение в связи с тем, что мы действительно не заметили никаких рисков или вмешательства из-за рубежа", - сказал глава ДГБ журналистам, собравшимся в четверг в офисе президента.
"Сейчас у России очень ограниченные возможности как-то влиять на политическую структуру Литвы", - сказал Д. Яунишкис, имея в виду сотрудников посольства России, высланных из страны за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
По словам главы ДГБ, единственными средствами, с помощью которых Россия может попытаться повлиять на политические процессы в Литве, являются информационные и кибернетические операции и лица, поддерживающие режим.
"Единственный способ – это информационные операции, кибернетические операции и, без сомнения, психологические операции. А также разные деятели, через которых действуют", - указал он.
ELTA напоминает, что 5 марта в Литве состоялся первый тур муниципальных выборов.
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