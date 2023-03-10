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Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что на выборах мэров и советов самоуправлений, состоявшихся в минувшее воскресенье, службы безопасности не зафиксировали попыток иностранных государств повлиять на выборы. Кроме того, по его словам, возможности кремлевского режима влиять на политическую структуру Литвы значительно снижены.
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
© ELTA / Andrius Ufartas

"Я могу выразить удовлетворение в связи с тем, что мы действительно не заметили никаких рисков или вмешательства из-за рубежа", - сказал глава ДГБ журналистам, собравшимся в четверг в офисе президента.

"Сейчас у России очень ограниченные возможности как-то влиять на политическую структуру Литвы", - сказал Д. Яунишкис, имея в виду сотрудников посольства России, высланных из страны за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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По словам главы ДГБ, единственными средствами, с помощью которых Россия может попытаться повлиять на политические процессы в Литве, являются информационные и кибернетические операции и лица, поддерживающие режим.

"Единственный способ – это информационные операции, кибернетические операции и, без сомнения, психологические операции. А также разные деятели, через которых действуют", - указал он.

ELTA напоминает, что 5 марта в Литве состоялся первый тур муниципальных выборов.

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