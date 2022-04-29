Глава ДГБ: Россия разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы для Литвы нет

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Вторжение России в Украину, начавшееся в конце февраля, разрушило архитектуру европейской безопасности, но прямой военной угрозы для Литвы в настоящее время нет, заявил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
© DELFI / Andrius Ufartas

Это он отмечает в опубликованном в пятницу в отчете ДГБ о деятельности за 2021 год.

ДГБ вместе с военной разведкой — Вторым управлением оперативных служб — также опубликовало традиционную ежегодную оценку угроз национальной безопасности Литвы.

"В этом году из-за нападения на Украину мы задержали его (доклада - Ред.) представление общественности, — сказал Яунишкис во вступительном слове. - Но мы можем констатировать, что Литва и наши трансатлантические союзники уже давно находятся под таким сильным давлением со стороны авторитарных государств".

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"Агрессия под предводительством Владимира Путина на десятилетия разрушила архитектуру безопасности Европы, разорвала экономические связи, обрекла не только украинцев, но и россиян на страдания и потери", — заявил глава разведки.

"В то же время я хочу заверить, что на данный момент прямой угрозы военной агрессии в отношении Литвы нет. Наша разведка и наши партнеры неизбежно обнаружили бы такие признаки и сигнализировали бы о необходимости принятия соответствующих мер", — сказал он.

По его словам, Литва — безопасное государство, защищаемое собственной армией, которая укрепляется с каждым днем, и усиленным присутствием союзнических сил НАТО в регионе.

"Мы сильнее и более сплочены, чем когда-либо прежде. И далее будем укреплять силы", — заявил Яунишкис.

С началом вторжения России в Украину Литва увеличила свой оборонный бюджет до 2,52% внутреннего валового продукта, ускоряет закупки вооружений.

Союзники направили дополнительные силы в Литву и в соседние страны региона, а на уровне НАТО ведутся переговоры об увеличении их военного присутствия.

Информация для оценки угроз национальной безопасности, опубликованная разведкой в ​​пятницу, собрана до начала февраля, поэтому она не анализирует военные и геополитические последствия российского вторжения в Украину и наиболее актуальную ситуацию с безопасностью.

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