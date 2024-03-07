Глава ДГБ: нет оснований ни для паники, ни для упаднических настроений, но надо готовиться к худшему

"Хочу подчеркнуть, что на данный момент нет повода ни для паники, ни для упаднических настроений. Но, как и большинство политиков и экспертов всего мира, я призываю трезво оценить положение и, конечно, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", – сказал Яунишкис.

"Я думаю, это латинское выражение si vis pacem, para bellum или "хочешь мира – готовься к войне" – в последнее время стало особенно актуальным, мы должны идти в сторону подготовки и пресечения таковых действий", – призвал он.

Яунишкис отметил – по оценке разведки, геополитическое напряжение в регионе сохраняется, наблюдается его нагнетание.

"К сожалению, все еще остается повторять эти слова: агрессия, угроза, напряжение, опасность, война в Украине, война на Среднем Востоке. К сожалению, такова сейчас ситуация в мире, такова и функция разведки и ее доля - напоминать о напряжениях и опасности", – сказал глава ДГБ.