Глава Департамента миграции: статус беженцев афганские переводчики получат в течение месяца

"Со всеми проверками - месяц, возможно, дольше. Но как получится, посмотрим", - сказала она BNS.

Глава Департамента отметила, что эти прошения будут рассматриваться параллельно с прибывшими с территории Беларуси нелегальными мигрантами, которые рассматриваются в срочном порядке. Прошения об убежище от афганцев попадут в очередь прошений, рассматриваемых в общем порядке.

"Но мы будем их рассматривать в приоритетном порядке, в первую очередь", - сказала Э. Гудзинскайте.

Он отметила, что больше всего времени уйдет на проверку личности.

"Проверка госбезопасности, идентификация личности - это нужно выполнить, чтобы не было каких-нибудь досадных ошибок - на этой уйдет больше всего времени", - сообщила глава Департамента миграции.

Она добавила, что подтверждение, что это действительно люди, которые помогали военным в Афганистане, достаточное основание для получения убежища.

Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет польских авиалиний, на котором в Литву прилетели семьи 14 переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.