Глава Департамента миграции: статус беженцев афганские переводчики получат в течение месяца

"Со всеми проверками - месяц, возможно, дольше. Но как получится, посмотрим", - сказала она BNS.
Глава Департамента отметила, что эти прошения будут рассматриваться параллельно с прибывшими с территории Беларуси нелегальными мигрантами, которые рассматриваются в срочном порядке. Прошения об убежище от афганцев попадут в очередь прошений, рассматриваемых в общем порядке.
"Но мы будем их рассматривать в приоритетном порядке, в первую очередь", - сказала Э. Гудзинскайте.
Он отметила, что больше всего времени уйдет на проверку личности.
"Проверка госбезопасности, идентификация личности - это нужно выполнить, чтобы не было каких-нибудь досадных ошибок - на этой уйдет больше всего времени", - сообщила глава Департамента миграции.
Она добавила, что подтверждение, что это действительно люди, которые помогали военным в Афганистане, достаточное основание для получения убежища.
Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.
В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет польских авиалиний, на котором в Литву прилетели семьи 14 переводчиков, в общей сложности – 50 человек.
В среду в Литву должны прибыть еще полсотни афганцев.
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