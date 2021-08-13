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Департамент миграции на настоящий момент получил 1,5 тыс. прошений об убежище от прибывших в Литву мигрантов, все рассмотренные прошения были отклонены, заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Глава Департамента миграции: получено 1,5 тыс прошений об убежище, пока все отклонены
© DELFI / Josvydas Elinskas

"На сегодняшний день в процедурах убежища, которые проводит Департамент миграции, зарегистрировано 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси. 200 решений уже окончательные, приняты. Пока ни одно решение не было в их пользу, то есть не принято ни одного решения о предоставлении убежища", - отметила она на пресс-конференции.

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"Это означает, что все эти лица (сейчас с ними ведется работа) информируются об альтернативах и о возможности вернуться домой добровольно", - добавила глава департамента.

По данным министра внутренних дел, приблизительно 14 мигрантов согласились добровольно вернуться домой, еще в отношении 11 проводятся другие процедуры. В четверг улетел первый мигрант.

"Процессы начались, мы будем стараться, чтобы нелегальные мигранты были возвращены в свои страны", - подчеркнула министр.

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