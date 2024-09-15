Глава Департамента миграции о студентах из третьих стран: некоторые вузы продают места

„В Литве каждый год растет число студентов из третьих стран. Эта проблема становится все актуальнее. Пока это не стало неуправляемым явлением, надо устранить недостатки в процедурах“, – сказала Гудзинскайте.
„Одни вузы стараются проводить тщательный отбор студентов, а другие относятся к иностранцам как к источнику наживы, они продают студенческие места. Поскольку обучение стоит недорого, это золотая возможность получить разрешение на жизнь в стране ЕС“, – заметила глава ДМ.
Министр науки, образования и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что ей об этой проблеме известно.
„Мы знаем, что существует проблема, связанная со студентами из третьих стран“, – сказала она.
„Мы встречались с главами коллегий и университетов, с ДМ, МВД. Они считают, что надо предпринять определенные меры ограничения. Мы слышим, что проблема существует“, – сказал вице-министр образования Юстас Нугарас.
По его словам, в коллегиях случаев нелегальной миграции больше, чем в университетах.
„В коллегиях студентов меньше, поэтому традиционно там больше странных студентов из странных стран, чем в университетах“, – сказал вице-министр.
По его словам, сейчас рассматривают несколько вариантов решения проблемы.
„Мы видим несколько сценариев – или появление международного знака качества, который позволит быстрее оформлять визы тем вузам, которые работают честно, по закону, или же выявление приоритетных областей, в которых нуждается Литва, чтобы больше студентов конкретных специальностей здесь оставалось“, – сказал Нугарас.
„Пока выбор не сделан. Нас попросили усовершенствовать реестр студентов, чтобы информация об иностранцах в вузах быстрее поступала в ДМ, чтобы они могли оперативнее решать этот вопрос“, – заметил он.
Гудзинскайте сказала, что одна из самых серьезных проблем сейчас - безответственное заполнение этого реестра.
„Усовершенствование реестра помогло бы обеспечить контроль после выдачи вида на жительство. Сейчас реестр есть, но вузы не подходят к его заполнению ответственно, вводят не все данные, не обновляют их. Информация в реестре ненадежная, поэтому ДМ не может ею руководствоваться“, – заметила она.
„Мы видим, что появляются „вечные“ студенты, которые учатся год, у них появляется много долгов, остаются на второй год или меняют программу обучения и опять учатся с первого курса. Потом они женятся, у них появляются дети, так они остаются в Литве. Потом все возмущаются, что много курьеров и водителей из третьих стран, но многие из них приехали сюда учиться“, – сказала Гудзинскайте.
По ее словам, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, надо честный обеспечить отбор студентов.
„Приезжающие в Литву студенты должны обеспечить рост качества образования. Но некоторые вузы создают программы только для того, чтобы продавать их студентам из третьих стран, это несправедливо. (...) Надо сделать все, чтобы вузы ответственно принимали студентов, чтобы с чистой совестью всем студентам можно было бы давать вид на жительство, а не проводить проверки, не упразднять документы, не отказывать в них“, – обобщила Гудзинскайте
В июле ДМ отметил, что приезжающие в Литву граждане третьих стран задерживаются здесь дольше, чем можно по закону. В первые полгода 2024 года выросло число видов на жительство, которые были изменены.