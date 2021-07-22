"Именно с сегодняшнего дня будет недостаточно (десяти дней), поскольку этих прошений так много, а у нас работников – не так много, но мы начали готовиться, увеличиваем количество штатных единиц", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, в данный момент рассмотрения в парламенте ожидают 650 прошений от мигрантов, которые незаконно пересекли государственную границу.

"На самом деле, из-за этого выросшего потока сейчас мы в десять дней никак не укладываемся, в данный момент эти решения принимаются в течение четырех недель – месяца", – сказала Э. Гудзинскайте.

По ее словам, до сих пор департамент рассматривал более 200 прошений о предоставлении убежища – в 140 случаях были приняты решения его не предоставлять.

"Рассмотрение еще около ста прошений было прекращено, поскольку не было возможности связаться с просителем убежища", – заявила глава департамента.

По ее словам, если прошение не будет рассмотрено в течение десяти дней, то это будет считаться процедурным нарушением, однако процедура будет продолжаться дальше, а прошение и далее будут рассматривать.

Э. Гудзинскайте также подчеркнула, что десять дней - это срочная процедура, предназначенная для очевидно необоснованных заявлений. Если случай нужно оценивать более внимательно, реализуется общая процедура, которая длится шесть месяцев.

Департамент миграции, готовясь к возросшему числу прошений об убежище, объявил конкурс на отбор 56 работников.

В среду президент Гитанас Науседа подписал поправки, которые сужают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал Сейм в ближайшее время исправить недостатки закона.

В связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью Литва объявила экстремальную ситуацию. В этом году число таких мигрантов достигло 2228.