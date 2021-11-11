Глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сказала, что осталось рассмотреть около 700 заявок. Их планируют рассмотреть до конца ноября.

"На этой неделе мы заканчиваем рассмотрение простых случаев, а до конца месяца завершим рассмотрение всех заявок", – сказала она.

"Остались проблемные заявки, которые нуждаются в тщательном расследовании: там нужно делать переводы документов, обращаться за информацией в разные ведомства, учреждения, службы или просто собирать информацию о регионе, из которого человек родом", – продолжила Гудзинскайте.

По ее словам, до сих пор статус беженца получили 6 человек.