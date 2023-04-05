"Все еще приезжают, но, конечно, их намного меньше – 20-50 в день. Можно сказать, что это самый небольшой поток приезжающих, какой был с начала войны", – сказала LRT в среду Гудзинскайте.

По ее словам, некоторые украинцы приезжают в Литву повторно, поскольку они, побыв здесь, уехали в Украину, но не смогли там закрепиться.

Такие люди, по словам Гудзинскайте, как военные беженцы могут получить временную защиту.

Глава ДМ сказала, что сейчас временную защиту (как военным беженцам) предоставили 44 000 приехавших из Украины людей.

"Мы знаем, что около 1000 приехавших в Литву украинцев получили временную защиту, но потом нашли работодателя или решили здесь учиться, получили вид на жительство, стали здесь проживать под другим статусом, еще есть около 3000 украинцев, которых не смогли признать военными беженцами, поскольку они приехали в Литву до начала войны, но из-за войны они, возможно, не могут вернуться на родину", – сказала Гудзинскайте.

По ее словам, в Литве находится около 48 000 военных беженцев из Украины, а всего община украинцев в Литве в начале 2023 года составляла 95 000 человек.

По данным ДМ, около 4000 украинцев декларировали свой отъезд в другие страны ЕС - Германию, Швецию, Бельгию.