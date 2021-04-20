"Я могу сказать, что, если говорить об улучшающемся ярлыке, то следует смело его сорвать: в Литве действительно сейчас ситуация иная. На сегодняшний день я не могу заявлять официально, поскольку еще не опубликовано, но могу лишь сказать, что этот ярлык теперь будет у одной из наших соседних стран", – сказал Р. Чюжас во вторник в интервью радиостанции LRT.
Он рассуждал, что, возможно, данные 2016 года о том, что Литва потребляет алкоголя больше всех в мире – 16,3 литра чистого алкоголя на человека, вынудили обеспокоиться и задуматься.
"Что могу сказать, так это то, что во время неформальной дискуссии с экспертами ВОЗ речь шла о показателе 2019 года, и Литва совершила хороший прогресс. Они считают, что Литва потребляет 12,7 литра чистого алкоголя", – сказал он.
При этом глава департамента отметил, что страна все еще превышает средний показатель в Европе, так что есть над чем работать.
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