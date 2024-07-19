Глава Центробанка: во время проверки Foxpay выявлена угроза клиентам

„После инспектирования выяснили, что есть угроза надежной деятельности, интересам пользователей. Чтобы защитить средства клиентов, обеспечить выполнение необходимых указаний и их контроль, было решено назначить представителя“, – сказал журналистам Шимкус.

„Это не значит, что временный представитель перенял управление. Это контрольный механизм“, – подчеркнул он.

Шимкус заверил, что пока компания работает в обычном режиме.

„Что касается смены акционеров и других решений, касающихся компании и ее акционеров, все работает в обычном порядке“, – сказал представитель ЦБ.

Шимкус сказал, что дальнейшие решения в отношении Foxpay будут приняты после оценки компании и действий ее глав.