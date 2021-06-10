Глава Центра регистрации беженцев: нам не обойтись без палаточного городка

"Это действительно выход, и на сегодняшний день мы не обойдемся без палаточного городка для принятия иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи", – сказал А. Кислов в интервью радиостанции LRT.

Он признал, что поселение в палатке не равно поселению в здании, однако подчеркнул, что в палатках также создадут для людей все необходимые условия, кроме того, в них будут селить прибывших в одиночку, семьи будут размещать в зданиях.

"При расселении будет учитываться уязвимость прибывающих иностранцев, одинокие ли это люди, семьи с детьми, одинокие мамы. И приоритет будет отдаваться расселению последних: мы планируем поселить в палаточном городке одиноких", – сказал А. Кислов.

Он акцентировал, что качество получаемых иностранцами услуг не будет различаться, кроме того, в палатках также есть вся инфраструктура для отопления и вентиляции.

"Палатки точно не такие, как палатки для турпохода. Нет, это современные палатки с вентиляцией, кондиционированием, системой отопления", – подчеркнул он.

Это, по словам главы ЦРБ, в данный момент является наиболее оптимальным вариантом, поскольку в палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году в Литву из Беларуси уже пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, большинство из них – граждане Ирака. Это в три с половиной раза больше, чем за весь 2020 год.