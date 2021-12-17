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"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом суть", – сказал о возможности роста инфляции в декабре на 10% председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.
Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует
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Он пояснил, что инфляция на стыке двух годов должна модерироваться.

"Я понимаю, что вопрос в том, пробьем ли мы потолок. Но весть такая - инфляция на стыке двух годов должна модерироваться. Мы должны увидеть ее спад. Но в любом случая, она высокая, это не радует. Но в Литве и доходы, в отличие от других стран, растут быстро. Даже при такой инфляции рост зарплаты в 12% означает, что в среднем покупательная способность в Литве выросла или по крайней мере не упала", – сказал он журналистам.

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Ранее сообщалось, что по предварительным данным Департамента статистики, инфляция в ноябре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. выросла на 9,3%.

ЦБ Европы 16 декабря объявил более высокие прогнозы инфляции.

Рост потребительских цен должен составить 2%, а потом пойти на спад. Инфляция, вызванная ростом цен на энергоресурсы и сбоями в логистике, в этом году вырастет на 2,6%, а в 2022 г. – до 3,2%. Потом инфляция должна стабилизироваться в переделах 1,8% в 2023-2024 гг.

Шимкус заметил, что ему трудно сказать, когда нормализуются цены на энергоресурсы.

"Ожидается, что они должны модерироваться, но, когда речь идет об инфляции, важно понимать, что это изменение. Цены на энергоресусры могут остаться высокими, но если они дальше не будут расти, инфляции не будет. Они могут измениться, тогда может начаться дефляция", – заметил он.

Что касается проблем с логистикой, тут, по словам Шимкуса, нет больших сложностей.

"Предполагали, что это произойдет раньше. Сейчас мы видим, что это должно произойти во второй половине 2022 года. Должно вернуться к таким более-менее нормальным процессам. Это гадание на кофейной гуще – геополитические процессы прогнозировать невозможно. Например, цена на газ зависела не только от того, что не были пополнены запасы и выросли потребности, но и из-за геополитических игр. Россия, Nord Stream 2 и т.д. Эти рычаги использовались", – сказал он.

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