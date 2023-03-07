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По словам руководителя общественной организации "Белые перчатки" (Baltosios pirštinės) Лаймонаса Петрейкиса, во время прошедших в воскресенье муниципальных выборов наибольшее количество сообщений от наблюдателей и жителей о возможных нарушениях предвыборной агитации "Белые перчатки" получили из округов, расположенных в Вильнюсском уезде.
Глава "Белых перчаток": в Вильнюсском округе - больше всего сообщений о возможных нарушениях
© ELTA / Dainius Labutis

Также было получено много сообщений о нарушениях в самом Вильнюсе, Алитусе и Алитусском уезде.

"Мы говорим о Вильнюсском уезде. Это Шальчининкай, Швенченис, Тракай, Ширвинтос. Именно в этих самоуправлениях зафиксировано наиболее количество сообщений о возможных нарушениях. По нашим данным, некоторые, но не все из них, подтвердились. Есть некоторые нарушения и избирательных комиссий. Но я упоминал, что мы не можем утверждать, что эти нарушения были настолько массовыми и настолько грубыми, чтобы от них мог зависеть исход выборов в том или ином избирательном округе", - в понедельник сказал Л. Петрейкис.

Laimonas Petreikis
Laimonas Petreikis
© ELTA / Dainius Labutis
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Глава "Белых перчаток" упомянул, что Вильнюсский регион также был проблемным во время предыдущих выборов и поэтому находится под особым наблюдением.

"Обычно за нашу многолетнюю практику наиболее проблемными местами являются именно Вильнюсский регион и другие районы вокруг города Вильнюса. Именно там мы сосредоточиваем наши возможности", - сказал он.

5 марта в Литве прошел первый тур муниципальных выборов.

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