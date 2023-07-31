31 июля 2023 г. 12:07

Глава ассоциации туризма: жара не меняет желания литовцев провести летний отпуск в Греции или Турции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karščiai Graikijoje
Karščiai Graikijoje
ФОТО: AFP / Scanpix
Хотя Греция и Турция страдают от засухи и аномальной жары, а в середине июля некоторые греческие курорты пришлось эвакуировать из-за пожаров, глава Литовской ассоциации туризма (ЛАТ) Милда Плепите-Райнене говорит, что последствия потепления климата не меняют привычку литовцев проводить отпуск в Южной Европе. По ее словам, трудно сказать, какие факторы или изменения могли бы сделать этот регион непривлекательным для литовцев.

"Из-за меняющегося климата с каждым годом становится все больше волн жары, все более жаркая погода, но в целом это не влияет на выбор литовских путешественников путешествовать в том или ином направлении. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Турция не стала номером один в списке направлений. Аналогичная ситуация и с Грецией, которая генерирует огромные потоки и является выбором номер два", - сказала в понедельник Žinių radijas Плепите-Райнене.

Однако глава ЛАТ призвала людей, имеющих проблемы со здоровьем или особо чувствительных к жаре, отправляться в Южную Европу в мае или сентябре.
"Действительно, мы призываем, если у путешественника есть проблемы со здоровьем или он чувствует, что жара, возможно, слишком сильная, прежде чем покупать поездку, оценить, и выбрать другой период. Не обязательно ехать в июле или августе. Можно путешествовать, если позволяют возможности, в мае и сентябре, когда еще приятная погода", - отметила она.

Напомним, что в июле из-за продолжительной засухи во многих регионах Греции произошло более 600 пожаров. Они также затронули популярные среди туристов острова Родос и Корфу, с которых были эвакуированы десятки тысяч человек.

Июльская жара также затронула Испанию, Италию, Турцию и Хорватию, где в регионах была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю наблюдений.

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