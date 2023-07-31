Глава ассоциации туризма: жара не меняет желания литовцев провести летний отпуск в Греции или Турции

"Из-за меняющегося климата с каждым годом становится все больше волн жары, все более жаркая погода, но в целом это не влияет на выбор литовских путешественников путешествовать в том или ином направлении. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Турция не стала номером один в списке направлений. Аналогичная ситуация и с Грецией, которая генерирует огромные потоки и является выбором номер два", - сказала в понедельник Žinių radijas Плепите-Райнене.

Однако глава ЛАТ призвала людей, имеющих проблемы со здоровьем или особо чувствительных к жаре, отправляться в Южную Европу в мае или сентябре.

"Действительно, мы призываем, если у путешественника есть проблемы со здоровьем или он чувствует, что жара, возможно, слишком сильная, прежде чем покупать поездку, оценить, и выбрать другой период. Не обязательно ехать в июле или августе. Можно путешествовать, если позволяют возможности, в мае и сентябре, когда еще приятная погода", - отметила она.