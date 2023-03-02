ГИК: за два дня досрочно проголосовали более 78 тысяч избирателей

По данным ГИК, это 3,29 проц. всех избирателей.

В первый день досрочного голосования наиболее активными были жители Нерингского самоуправления – 8,47 проц. Активно голосуют и в Лаздийском районе, здесь проголосовали 7,94 проц. избирателей, незначительно отстает Бирштонас, где за два дня досрочного голосования проголосовали 7,08 проц. избирателей.

Наиболее пассивные пока жители Каунасского района (1,33 проц.), Паневежского района (1,38 проц.) и Вильнюсского района (1,72 проц.).

Досрочное голосование продлится до 20 час. вечера 2 марта. Проголосовать досрочно можно в зданиях городских и районных самоуправлений страны и в дополнительно оборудованных местах для голосования.

В день выборов – 5 марта – не будет возможности проголосовать в любом самоуправлении Литвы.

В четверг также продолжается голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях, местах отбывания наказаний. Голосование в этих специальных пунктах организуется для тех избирателей, которые по уважительным причинам не смогут прийти в избирательные участки.

Для голосования 5 марта избиратели должны будут прибыть в избирательные участки того самоуправления, где они декларировали свое место жительства до 4 января текущего года.