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Согласно субботним данным Главной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра досрочно проголосовали 10,05 проц. избирателей.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje
© ELTA / Julius Kalinskas

Итого, за пять дней голосования, со вторника по субботу, в выборах принял участие 142 971 человек.

Самая высокая явка наблюдалась в Игналинском и Лаздийском районах, соответственно 23,44 проц. и 22,06 проц.

Самая низкая явка – в городе Клайпеде (5,07 проц.) и Паневежском районе (5,89 проц.).

На этих муниципальных выборах мэры во втором туре избираются в 34 муниципалитетах Литвы.

ELTA напоминает, что голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час.

Всего правом голоса во втором туре выборов обладают более 1 млн 422 тыс. избирателей из 34 избирательных округов.

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