"Данным решением предлагается пересмотреть решение ГИК от 10 марта (...) и указать в нем, что в повторном голосовании принимают участие Кястутис Тубис и Дайнюс Жегялис", – обнародовал решение ГИК глава отдела права и расследований Рокас Стабингис.
Он добавил, что комиссия также предлагает избирателей, проголосовавших в первый день досрочного голосования за Дайнюса Жегялиса и Сигутиса Обелявичюса, признать не голосовавшими.
"Предлагается предоставить им возможность проголосовать 15-16 марта и в день повторного голосования, 19 марта, именно за указанных в этом решении кандидатов Тубиса и Жегялиса", – заявил Стабингис.
По данным комиссии, до 18 ч. в Аникщяйском районе проголосовали 87 избирателей. ГИК уточнила, что они не будут считаться проголосовавшими, но им будет предоставлена возможность проголосовать повторно в другие дни досрочного голосования или 19 марта.
Члены комиссии, принявшие участие в 9-ом заседании, приняли решение единогласно. Решение ГИК еще может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.
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