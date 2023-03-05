aA
По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7 досудебных расследований по фактам нарушений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, сообщила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Йоланта Петкявичене.
ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений
© DELFI / Orestas Gurevičius

“По данным полиции на сегодняшнее утро, по статье 172 УК начато 7 досудебных расследований о возможных нарушениях, т.е. то есть в связи с вмешательством в осуществление избирательного права", - заявила председатель ГИК на пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье.

“Большинство поступивших сообщений о возможных нарушениях Уголовного кодекса приходится на Вильнюсский и Алитусский уезды”, — отметила она.

Статьи по теме:
Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы

Однако пока, по словам Й. Петкевичене, более серьезных нарушений не выявлено.

ELTA напоминает, что в воскресенье, 5 марта, в Литве проходят муниципальные выборы и выбора мэра. Голосование на 60 муниципальных избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей. Для того, чтобы голосование прошло гладко, на избирательных участках работают почти 15 тысяч членов участковых комиссий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Vilniuje

Жители Литвы выбирают мэров и муниципальные советы постоянно дополняется

В воскресенье жители Литвы избирают мэров и...

Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

Во время попойки в усадьбе спор двух друзей о...

ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

По данным полиции, к утру воскресенья было начато 7...

Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

В Литву возвращается больше литовцев, чем уезжает. И уже...

Литва: некоторые направления рейсов отменены, а самые популярные — дорожают в разы

Месяц назад компания Ryanair отменила несколько...