ГИК: в день выборов начато 7 досудебных расследований из-за возможных нарушений

“По данным полиции на сегодняшнее утро, по статье 172 УК начато 7 досудебных расследований о возможных нарушениях, т.е. то есть в связи с вмешательством в осуществление избирательного права", - заявила председатель ГИК на пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье.
“Большинство поступивших сообщений о возможных нарушениях Уголовного кодекса приходится на Вильнюсский и Алитусский уезды”, — отметила она.
Однако пока, по словам Й. Петкевичене, более серьезных нарушений не выявлено.
ELTA напоминает, что в воскресенье, 5 марта, в Литве проходят муниципальные выборы и выбора мэра. Голосование на 60 муниципальных избирательных участках проходит с 7:00 до 20:00. В списках почти 2,39 миллиона избирателей. Для того, чтобы голосование прошло гладко, на избирательных участках работают почти 15 тысяч членов участковых комиссий.
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