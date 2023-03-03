Это информационному агентству ELTA в пятницу подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.
"3 марта пополудни Центральная избирательная комиссия получила разъяснение Паневежского окружного суда относительно исполнения судебного решения.
На ближайшем заседании ГИК после дня выборов, как это предусмотрено частью 6 статьи 81 Кодекса о выборах, будет рассматриваться вопрос об аннулировании регистрации Кястутиса Тубиса в качестве кандидата", – сказала И. Раманавичене.
Ближайшее заседание ЦИК назначено на 7 марта.
Согласно Кодексу о выборах, в случае аннулирования регистрации кандидата после дня выборов "голоса избирателей, отданные за него в одномандатном избирательном округе, и (или) избирательные рейтинговые голоса, полученные им в многомандатном избирательном округе, признаются недействительными".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пенсионерка чувствует себя обманутой: уменьшилась ценность накоплений, содровская пенсия стала меньше
В редакцию портала Delfi обратилась пожилая женщина,...
Эфир Delfi: ярмарка Казюкаса, муниципальные выборы в Литве и опрос у танка в Вильнюсе
5 марта жители Литвы будут выбирать муниципальные...
Нобелевский лауреат Беляцкий приговорён к 10 годам колонии
Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил...
Какие цены в этом году на Казукасе: некоторые товары подорожали
Казюкас – традиционная вильнюсская ярмарка. Несмотря...
Прокурор смилостивился над россиянами, измаравшими забор посольства РФ красной краской
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры прекратил...