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Получив разъяснение решения суда о признании Кястутиса Тубиса, кандидата от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост мэра Аникщяйского района, виновным в коррупции, Главная избирательная комиссия (ГИК) рассмотрит вопрос о снятии кандидата с муниципальных выборов.
Kęstutis Tubis
Kęstutis Tubis
© DELFI / Karolina Pansevič

Это информационному агентству ELTA в пятницу подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"3 марта пополудни Центральная избирательная комиссия получила разъяснение Паневежского окружного суда относительно исполнения судебного решения.

На ближайшем заседании ГИК после дня выборов, как это предусмотрено частью 6 статьи 81 Кодекса о выборах, будет рассматриваться вопрос об аннулировании регистрации Кястутиса Тубиса в качестве кандидата", – сказала И. Раманавичене.

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Ближайшее заседание ЦИК назначено на 7 марта.

Согласно Кодексу о выборах, в случае аннулирования регистрации кандидата после дня выборов "голоса избирателей, отданные за него в одномандатном избирательном округе, и (или) избирательные рейтинговые голоса, полученные им в многомандатном избирательном округе, признаются недействительными".

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