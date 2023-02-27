ГИК: право голоса на муниципальных выборах будет у более чем 2 млн избирателей Литвы

В понедельник, за день до начала досрочного голосования, Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательный список избирателей, имеющих право голоса на муниципальных выборах.

По сравнению с муниципальными выборами 2019 г., число избирателей сократилось на 75 794 (3 проц.), примерно столько, сколько в настоящее время проживает в Паневежисе.

Как информирует ГИК, больше всего избирателей декларировали свое место жительства в Вильнюсе – 452 276, Каунасе – 247 655, Клайпеде – 124 638.

Меньше всего избирателей в Бирштонском (3 669), Нерингском (4 695) и Ретавском (6 348) самоуправлениях.

В шести самоуправлениях ГИК зафиксировала увеличение числа избирателей: в Вильнюсе – на 6 174, в Вильнюсском районе – на 5 161, в Каунасском районе – на 4 495, в Клайпедском районе – на 5 430, в Паланге – на 770, в Неринге – на 330 избирателей больше, чем во время предыдущих выборов.

В этом году на дому смогут голосовать 571 533 избирателя (24 проц.), часть из них планируют воспользоваться этой возможностью.

28 февраля – 2 марта с 7 часов утра до 20 часов вечера во всех самоуправлениях Литвы будет проводиться досрочное голосование.

1-3 марта организуется голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях, местах отбывания наказания.

3-4 марта члены избирательных комиссий организуют голосование избирателей на дому.

В главный день выборов – 5 марта – для выражения гражданской воли избирателей приглашают в свои избирательные участки, которые начнут работу в 7 час. утра и закроются в 20 час. вечера.

Голосование за рубежом во время муниципальных выборов не организуется.

ГИК напоминает, что главным документом избирателя является документ, удостоверяющий личность: паспорт, идентификационная карточка личности, также подходят другие документы, на которых есть фотография избирателя и личный код: водительские права, удостоверение пенсионера, дипломатический паспорт и пр.