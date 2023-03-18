aA
Главная избирательная комиссия (ГИК) напоминает, что избиратели могут голосовать за мэров муниципалитетов при повторном голосовании только в границах муниципалитета, в котором они задекларировали место жительства.
ГИК напоминает: в воскресенье избиратели могут проголосовать только на избирательных участках в их муниципалитете
© ELTA / Dainius Labutis

Избиратели, владеющие несколькими объектами недвижимости в разных муниципалитетах, могут голосовать на выборах только за кандидатов по заявленному месту жительства, как они голосовали в первом туре выборов.

Например, если избиратель владеет домом в Вильнюсском районе и задекларировал место жительства в городе Вильнюс, он будет голосовать при избрании мэра Вильнюсского городского самоуправления.

Статьи по теме:
Выборы мэра Вильнюсского района будут напряженными: в самоуправлении будут работать 806 наблюдателей
ГИК: для повторного голосования вернулись почти две трети избирателей Аникщяйского самоуправления

Право голоса на муниципальных выборах имеют только постоянные жители муниципалитета, задекларировавшие свое место жительства в конкретном муниципалитете не позднее, чем за 60 дней до выборов.

4 января 2023 года - день, когда до выборов муниципального совета и мэра оставалось 60 дней. Таким образом, избиратели, проголосовавшие в муниципалитете по заявленному месту жительства в первом туре выборов, могут проголосовать там только во втором туре выборов (если в этом муниципалитете проводится повторное голосование).

В таком случае, если в одном муниципалитете уже состоялись выборы и повторное голосование не проводится, избиратели этого муниципалитета не могут голосовать в другом муниципалитете.

Повторное голосование в выборах в муниципальные советы и выборах мэра состоятся 19 марта. Избиратели 34 литовских самоуправлений будут голосовать за двух кандидатов при избрании мэра своего самоуправления.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Предварительные данные: за 3 дня досрочного голосования в Литве проголосовали более 87 000 избирателей

По предварительным данным Главной избирательной...

TOP новостей

Повышение процентных ставок ударит еще сильнее: держатель стандартного кредита уже платит на 3500 евро в год больше

В банковском секторе - напряженность, которой не было со...

Aleksejus Lastovskis Petras Rudkovskis Alvydas Nikžentaitis

Как и почему белорусский режим обращается к истории Великого Княжества Литовского?

Как сосуществуют противоречивые заявления Лукашенко ,...

"Есть возможность учесть нюансы". Кто ответит за то, что Беларусь стала союзницей агрессора?

Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России . В...

Экономист: жители ищут способы сэкономить

Европейский центральный банк, продолжая повышать...

Трагедия в Грузии: 13-летняя литовка найдена убитой возле своего дома

В четверг в Грузии было совершено чудовищное...