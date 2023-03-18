ГИК напоминает: в воскресенье избиратели могут проголосовать только на избирательных участках в их муниципалитете

Избиратели, владеющие несколькими объектами недвижимости в разных муниципалитетах, могут голосовать на выборах только за кандидатов по заявленному месту жительства, как они голосовали в первом туре выборов.

Например, если избиратель владеет домом в Вильнюсском районе и задекларировал место жительства в городе Вильнюс, он будет голосовать при избрании мэра Вильнюсского городского самоуправления.

Право голоса на муниципальных выборах имеют только постоянные жители муниципалитета, задекларировавшие свое место жительства в конкретном муниципалитете не позднее, чем за 60 дней до выборов.

4 января 2023 года - день, когда до выборов муниципального совета и мэра оставалось 60 дней. Таким образом, избиратели, проголосовавшие в муниципалитете по заявленному месту жительства в первом туре выборов, могут проголосовать там только во втором туре выборов (если в этом муниципалитете проводится повторное голосование).

В таком случае, если в одном муниципалитете уже состоялись выборы и повторное голосование не проводится, избиратели этого муниципалитета не могут голосовать в другом муниципалитете.

Повторное голосование в выборах в муниципальные советы и выборах мэра состоятся 19 марта. Избиратели 34 литовских самоуправлений будут голосовать за двух кандидатов при избрании мэра своего самоуправления.