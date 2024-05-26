ГИК: на трех избирательных участках - перебои с подачей электричества, на ход голосования это не повлияло

По данным ГИК, получены сообщения об отключении электричества на Кинтайском и Вилькийском избирательных участках в Шилутском районе. Инцидент зарегистрирован в ESO.

"Оба избирательных участка оснащены ноутбуками с заряженными аккумуляторами и могут пока работать без перебоев", – отмечается в пресс-релизе ГИК.

Сообщалось также о кратковременном отключении электроэнергии на Пикеляйском избирательном участке в Мажейкяйском районе, которое уже устранено.