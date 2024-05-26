ГИК: на трех избирательных участках - перебои с подачей электричества, на ход голосования это не повлияло

По данным ГИК, получены сообщения об отключении электричества на Кинтайском и Вилькийском избирательных участках в Шилутском районе. Инцидент зарегистрирован в ESO.
"Оба избирательных участка оснащены ноутбуками с заряженными аккумуляторами и могут пока работать без перебоев", – отмечается в пресс-релизе ГИК.
Сообщалось также о кратковременном отключении электроэнергии на Пикеляйском избирательном участке в Мажейкяйском районе, которое уже устранено.
В ГИК подчеркивают, что все избирательные комиссии еще до выборов получили инструкции, как работать в условиях отсутствия электричества.
Данные избирателей, прибывших на голосование, но еще не отмеченных в электронном списке избирателей участка, сохраняются и при первой же возможности немедленно вносятся в электронный список избирателей участка.
Согласно порядку организации голосования, в таких случаях отметка избирателей, прибывших на голосование, в электронном списке избирателей участка может быть произведена позднее.