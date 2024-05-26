2024.05.26 13:36

ГИК: на трех избирательных участках - перебои с подачей электричества, на ход голосования это не повлияло

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщает о перебоях с подачей электричества, зафиксированных в день выборов на трех избирательных участках.

По данным ГИК, получены сообщения об отключении электричества на Кинтайском и Вилькийском избирательных участках в Шилутском районе. Инцидент зарегистрирован в ESO.

"Оба избирательных участка оснащены ноутбуками с заряженными аккумуляторами и могут пока работать без перебоев", – отмечается в пресс-релизе ГИК.

Сообщалось также о кратковременном отключении электроэнергии на Пикеляйском избирательном участке в Мажейкяйском районе, которое уже устранено.

В ГИК подчеркивают, что все избирательные комиссии еще до выборов получили инструкции, как работать в условиях отсутствия электричества.
Данные избирателей, прибывших на голосование, но еще не отмеченных в электронном списке избирателей участка, сохраняются и при первой же возможности немедленно вносятся в электронный список избирателей участка.

Согласно порядку организации голосования, в таких случаях отметка избирателей, прибывших на голосование, в электронном списке избирателей участка может быть произведена позднее.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии