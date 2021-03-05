ГИК Литвы подсчитал: парламентские выборы обошлись каждому жителю в 6,46 евро

По данным ГИК, выборы обошлись в 15 865 000 евро. Больше всего – 12 132 000 евро – ушло на зарплаты и налоги членов избирательных комиссий и работников. В организации и подготовке выборов прошлого года участвовали 14 093 человека.

3 733 000 евро пошли на расходы на организацию выборов - печатание бюллетеней и других документов, на организацию выборов за границей, поддержания информационных систем, на съемки передач с участием кандидатов и информирование избирателей, на канцрасходы, услуги связи, транспортные расходы и др.

Всего в выборах 11 октября 2020 года могли участвовать 2 449 683 гражданина Литвы.

Значит, выборы обошлись бы каждому обладающему правом голоса гражданину в 6,46 евро, если считать только тех, кто пришел на выборы - в 13,50 евро.