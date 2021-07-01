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В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) единогласно лишила полномочий осужденного за коррупцию мэра Кельмесского района Вацлаваса Андрулиса.
Vaclovas Andrulis. kelmiskiams.lt nuotr.
Vaclovas Andrulis. kelmiskiams.lt nuotr.

Новые выборы мэра Кельмесского района состоятся 10 октября.

Полномочия В. Андрулиса прекращены в связи со вступлением в силу неблагоприятного для него постановления суда. Он лишился поста согласно положению Закону о выборах в советы самоуправлений о том, что полномочия члена совета прекращаются со вступлением в силу обвинительного приговора.

ГИК также объявила новые выборы Кельмесского района, они состоятся 10 октября вместе выборами мэра Тракай.

На этой неделе Шяуляйский окружной суд оставил в силе неблагоприятное для В. Андрулиса решение суда низшей инстанции.

59-летний В. Андрулис, остановивший членство в Литовской социал-демократической партии, был признан виновным в том, что требовал с другого лица взятку в размерен 10 тыс. евро за благоприятное решение по проекту самоуправления по обустройству общественных пространств.

В. Андрулис наказан штрафом в размере 25 тыс. евро, ему также запретили пять лет работать на государственной службе.

Осуждённый политик заявил, что за ним следили целый год, а директор инициировавшей проект компании, по его словам, был сам инициатором встреч, провоцировал его на взятку.

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