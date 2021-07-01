Новые выборы мэра Кельмесского района состоятся 10 октября.
Полномочия В. Андрулиса прекращены в связи со вступлением в силу неблагоприятного для него постановления суда. Он лишился поста согласно положению Закону о выборах в советы самоуправлений о том, что полномочия члена совета прекращаются со вступлением в силу обвинительного приговора.
ГИК также объявила новые выборы Кельмесского района, они состоятся 10 октября вместе выборами мэра Тракай.
На этой неделе Шяуляйский окружной суд оставил в силе неблагоприятное для В. Андрулиса решение суда низшей инстанции.
59-летний В. Андрулис, остановивший членство в Литовской социал-демократической партии, был признан виновным в том, что требовал с другого лица взятку в размерен 10 тыс. евро за благоприятное решение по проекту самоуправления по обустройству общественных пространств.
В. Андрулис наказан штрафом в размере 25 тыс. евро, ему также запретили пять лет работать на государственной службе.
Осуждённый политик заявил, что за ним следили целый год, а директор инициировавшей проект компании, по его словам, был сам инициатором встреч, провоцировал его на взятку.
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