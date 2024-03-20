Германия хочет, чтобы в Вильнюсе и Каунасе появились детские сады и школы на немецком языке

"Планы в связи с объектами инфраструктуры ясны. Все рассматриваем поэтапно. (…) По одному садику и одной школе в больших городах", – сказал в среду глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.
По его словам, процессом обучения в учебных учреждениях будут заниматься сами немцы, им нужны только помещения.
Кащюнас заметил, что в 2027 году в Литве должны разместить целую бригаду – около 5000 военных и служащих.
Планируется, что около 80% военных будет находиться в Вильнюсе или рядом с ним, а 20% – в Каунасском регионе.
Пока жилье для военных будут искать на рынке, но не исключено, что может потребоваться строить для них специальное жилье.
Кащюнас сказал, что в Германии нет проблем с набором военных, которые могли бы служить в Литве.
Бундесвер надеется, что бригаду удастся набрать из военных-добровольцев.
"Первый элемент, часть, приедет уже в 2024 году", – сказал Кащюнас.
В этом году планируется подписать межгосударственный договор о предоставлении социальных гарантий и юридического статуса немецким военным в Литве.
О размещении немецкой бригады в Литве говорят со дня вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Германия заявила о конкретных обязательствах в августе 2023 года.