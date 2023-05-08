Георгиевские ленты конфискуют: как 9 мая полиция будет дежурить на кладбищах

Как сообщил агентству ELTA пресс-секретарь Отдела маркетинга и коммуникаций Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас, самоуправление не выдавало никаких разрешений на проведение мероприятий по случаю 9 мая. По его словам, сотрудники полиции и других ведомств не планируют усиливать свое присутствие в столице во вторник, однако, по словам Г. Грубинскаса, во время патрулирования усиленное внимание будет уделяться Антакальнисскому кладбищу, где 9 мая обычно собираются люди, отмечающие победу над нацистской Германией.

"Разрешения на проведение мероприятий, связанных с днем Победы, не выдавались, за такими разрешениями никто не обращался. Усиленной подготовки со стороны стражей порядка нет, будет реагирование по ситуации и на сообщения, если таковые будут. Конечно, при патрулировании больше внимания будет уделяться более чувствительным местам, как, например, Антакальнисское кладбище", – сказал Г. Грубинскас.

По словам заведующей Подотделом связи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, столичная полиция не планирует привлечь усиленные наряды 9 мая, но представитель полиции подтвердила, что больше внимания будет уделяться Антакальнисскому кладбищу.

"Полиция готовится как обычно, если в этом году на Вильнюсском Антакальнисском кладбище будет планироваться памятное мероприятие 9 мая и если в упомянутом месте соберется больше людей, то полиция усилит свое присутствие для обеспечения общественного порядка", — сообщила ELTA Ю. Самороковская.

Представитель полиции заявила, что у полиции нет информации о возможных беспорядках или провокациях 9 мая.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил агентству ELTA, что во вторник сотрудники полиции планируют уделить больше внимания и некоторым другим местам в других самоуправлениях страны, например, Клайпедскому городскому кладбищу, где обычно ежегодно собираются люди, отмечающие день Победы над нацистской Германией.

"Наряды полиции немного усиливаются, в основном в Клайпеде. В других округах перед патрульными поставлены задачи уделять больше внимания определенным местам", – сказал Р. Матонис.

Отвечая на вопрос о том, как сотрудники полиции будут реагировать на демонстрацию запрещенной символики, например, на ношение георгиевской ленты, представитель правоохранительных органов Ю. Самороковская напомнила, что упомянутые знаки запрещены законом и подлежат конфискации.

"То, что запрещено законом, будет конфисковано по закону, эти вещи будут конфискованы", — предупредила представитель столичной полиции.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону, запрещающие публичную демонстрацию георгиевской ленты и других символов российской войны против Украины. За публичную демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро, а юридическим лицам – от 600 до 1200 евро. За повторное правонарушение физическому лицу грозит штраф от 500 до 900 евро, юридическому лицу – от 800 до 1500 евро.