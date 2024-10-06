Геологи о „Парке мамонтов“: это возможность создания уникального центра притяжения в Литве

Чтобы лучше ознакомиться с идеей „Парка мамонтов“ литовские геологи пригласили ее авторов, представителей Вильнюсского муниципалитета и компании, отвечающей за развитие Вильнюса на встречу, на которой рассказали о планах перемен в заповеднике.
Глава компании, предложившей создать парк, урбанист Донатас Балтрушайтис сказал, что в парке будет несколько троп, смотровые площадки с видами на геологические объекты. Также планируют сады с растениями, которые будут посажены в соответствии с периодами развития Земли, „пастбища“ – игровые и спортивные площадки, тропа амуниции около исторических складов и новый пешеходный мост.
Авторы идеи „Парка мамонтов“ консультировались с геологом Симоном Саарманном, доктором наук Ричардасом Скорупскасом и ботаником Вилмой Гудинене. Саарманн подчеркнул, что об истории ледниковых периодов надо рассказывать не на стендах, а с помощью возможности ощутить на себе течение времени, масштабы. Например, планируется, что посетители смогут осознать геологическое время, идя по тропам, отвечающим шкале ледникового периода, измерить свою стопу или себя со стопой мамонта, осмотреть валуны, которые появились из Северных странах и со дна Балтийского моря с ледниками, как эти валуны потом становились меньше.
„В этом аспекте Вильнюс выделяется на фоне других столиц Европы – это единственная столица, которая была основана на границе последнего обледенения, ландшафт которой обусловлен потоками талых вод. Это привлечет не только жителей Вильнюса, но и всех, кто интересуется историей планеты“, – сказал Саарманн.
На мероприятии геологи обсудили вопрос, жили ли в Литве мамонты и если да, то когда. Было отмечено, что в 1832 г. перед закрытием Вильнюсского университета в его коллекции было 79 костей мамонтов, из них – около 40 бивней. Есть разные гипотезы, в соответствии с ними, мамонты могли лишь случайно попасть на территорию Литвы, могли здесь жить, ведь здесь росли растения, которыми они питались – ясно одно, мамонты ходили по территории Литвы.
Кости мамонтов были найдены учеными и местными жителями на берегах Нерис, а большая часть – в XIX в. в Шнипишкес и у подножия шешкинских холмов. Другие места, где находили кости мамонтов в Вильнюсе – на территории музыкального театра Legendos klubas на ул. Калварию, на ул. Вуъильянус, около здания правительства и на ул. Смелё, в районе Антакальнис.
Вильнюсский геоморфологический заповедник Шешкинских склонов был основан в 1996 г., чтобы сохранить этот фрагмент отложений, принесенных водами тающих ледников в долине Нерис. Планируется, что территория парка займет 12 000 кв. м. Пройти по парку по одной из троп можно будет за час. Здесь можно будет ознакомиться с историей формирования рельефа в Вильнюсе.