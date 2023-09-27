Генпрокурор: во вторник прокуроры допросили Жемайтайтиса по поводу его высказываний

"26 сентября Жемайтайтис был допрошен в качестве свидетеля в деле о преступном деянии, предположительно совершенном им самим", – сообщила в среду Грунскене на заседании специальной комиссии по импичменту депутата Жемайтайтиса.

Генпрокурор отметила, что в ходе предварительного расследования были допрошены и другие свидетели.

"В настоящее время опрошены все возможные свидетели, назначена одна лингвистическая экспертиза, получено заключение. Перед специалистами были поставлены две лингвистические задачи, чтобы определить, является ли речь лингвистически унизительной и унижающей лиц еврейской национальности, и заключения получены", – сообщила Грунскене.

"Также три задачи были возложены на инспектора по журналистской этике, два заключения получены, одно заключение ждем", – добавила она.

Грунскене отмечает, что на данный момент в проводимом досудебном расследовании нет лиц, признанных потерпевшими.