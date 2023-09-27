Генпрокурор: во вторник прокуроры допросили Жемайтайтиса по поводу его высказываний

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Генеральный прокурор Нида Грунскене утверждает, что во вторник прокуроры допросили депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, на основании высказываний которого прокуратура начала расследование.

"26 сентября Жемайтайтис был допрошен в качестве свидетеля в деле о преступном деянии, предположительно совершенном им самим", – сообщила в среду Грунскене на заседании специальной комиссии по импичменту депутата Жемайтайтиса.

Генпрокурор отметила, что в ходе предварительного расследования были допрошены и другие свидетели.

"В настоящее время опрошены все возможные свидетели, назначена одна лингвистическая экспертиза, получено заключение. Перед специалистами были поставлены две лингвистические задачи, чтобы определить, является ли речь лингвистически унизительной и унижающей лиц еврейской национальности, и заключения получены", – сообщила Грунскене.

"Также три задачи были возложены на инспектора по журналистской этике, два заключения получены, одно заключение ждем", – добавила она.

Грунскене отмечает, что на данный момент в проводимом досудебном расследовании нет лиц, признанных потерпевшими.

"В этом расследовании пока нет лиц, признанных потерпевшими, в деле также нет и гражданского иска. Но я говорю пока, потому что досудебное расследование еще не завершено", – отметила генпрокурор.

На прошлой неделе Сейм одобрил инициативу правящих по импичменту депутата Жемайтайтиса, известного своими антисемитскими высказываниями.

Сейм постановил сформировать комиссию из 6 представителей правящего большинства, поскольку представители оппозиции отказались в ней участвовать.

Комиссии поручено завершить работу и представить заключение до 10 октября.

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