aA
В ходе расследования принудительной посадки самолета Ryanair выполняется исследование черного ящика, сообщила во вторник генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
© AFP / Scanpix

"Есть черный ящик - идет расследование, отправлен в США", - сказала она журналистам во вторник.

"Подозреваемых нет, отправлено ходатайство о правовой помощи в Беларусь с просьбой предоставить требуемые документы", - добавила она.

Расследование идет в сотрудничестве с должностными лицами Польши.

Прокуратура начала досудебное расследование после того, как 23 мая власти Беларуси направили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в Минск и посадили его в аэропорту города.

Литовские правоохранительные органы проводят расследование по статьям, предусматривающим ответственность за захват самолета и запрещенное международным правом обращение с людьми.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ООН готовится представить доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске (23)

Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в...

"Сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали". Россиянка Сапега дала интервью белорусскому госканалу (50)

Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим...

Пассажиров рейса Ryanair разыскивают для подачи коллективного иска против Лукашенко (43)

Группа волонтеров из Германии разыскивает пассажиров...

TOP новостей

Парламент определился: за тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники (65)

Парламент Литвы окончательно определился – с 1 декабря...

Премьер Литвы: день поминовения усопших вызывает озабоченность  решается вопрос школ (40)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...

Минздрав ужесточает требования для магазинов, работающих без "паспорта возможностей" (17)

В Литве уровень заболеваемости COVID-19 растет, поэтому...

На фоне ухудшения ситуации в Литве готовят новый пакет правил для школьников (7)

Даже на фоне наряженной эпидемиологической ситуации...

Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы  порядок выдачи "паспорта возможностей" не меняется

С 19 октября все жители Литвы старше 18 лет, которые были...