"Есть черный ящик - идет расследование, отправлен в США", - сказала она журналистам во вторник.
"Подозреваемых нет, отправлено ходатайство о правовой помощи в Беларусь с просьбой предоставить требуемые документы", - добавила она.
Расследование идет в сотрудничестве с должностными лицами Польши.
Прокуратура начала досудебное расследование после того, как 23 мая власти Беларуси направили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в Минск и посадили его в аэропорту города.
Литовские правоохранительные органы проводят расследование по статьям, предусматривающим ответственность за захват самолета и запрещенное международным правом обращение с людьми.
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