Генпрокуратура проведет проверку по планам вырубки деревьев у памятника Ромену Гари

"После появления в публичном пространстве сообщений о том, что в ходе реконструкции объекта культурного наследия по адресу Й. Басанавичяус 14 А будут вырублены девять взрослых деревьев, а также в ответ на опасения общественности по поводу законности и обоснованности таких действий, Генеральная прокуратура сегодня приняла решение провести тщательную проверку ситуации, после чего будет принято решение о возможности применения мер по защите общественного интереса", — сообщила Генпрокуратура в понедельник на своей странице в Facebook.
На выходных в публичном пространстве появилась информация о том, что в Вильнюсе, в Науяместисе, планируется спилить 9 деревьев возле памятника французскому писателю Ромену Гари.
Информация о запланированной вырубке 9 деревьев вызвала широкий общественный резонанс, однако Вильнюсское городское самоуправление утверждает, что не имеет законных оснований для защиты деревьев.
По словам представителей самоуправления, город не одобрил заявление компании на вырубку деревьев, но Вильнюсский окружной административный суд подтвердил право компании на повторное обращение с заявлением на вырубку деревьев.
На среду запланирована встреча представителей компании Dobilo daigas, планирующей вырубить деревья, с жителями столицы.