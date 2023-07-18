Генпрокуратура проведет проверку по планам вырубки деревьев у памятника Ромену Гари

"После появления в публичном пространстве сообщений о том, что в ходе реконструкции объекта культурного наследия по адресу Й. Басанавичяус 14 А будут вырублены девять взрослых деревьев, а также в ответ на опасения общественности по поводу законности и обоснованности таких действий, Генеральная прокуратура сегодня приняла решение провести тщательную проверку ситуации, после чего будет принято решение о возможности применения мер по защите общественного интереса", — сообщила Генпрокуратура в понедельник на своей странице в Facebook.