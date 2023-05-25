"Генпрокурор Нида Грунскене распорядилась, чтобы Департамент уголовного преследования тщательно проверил материалы о возможном сексуальном использовании в отношении заявителя, когда тот был несовершеннолетним", – сказано в сообщении.

Delfi в четверг публиковал интервью с воспитанником дома опеки Мантасом, который рассказал, что познакомился в Паликшей в 15 лет и постоянно с ним общался на протяжении двух лет. Между ними были и половые отношения – не только по обоюдному согласию, но и насильственного характера. За молчание, по словам молодого человека, священник давал ему деньги. Полиция проводила расследование по этому делу, но потом прекратила его. Священника осудили только за хранение детской порнографии.

Мантаса, рассказавшего о своей связи с ксендзом, осудили за кражу у Паликши. Он перевел себе со счета священника 7000 евро. Он сказал, что так хотел отомстить ксендзу, разрушившему его жизнь. "Хочу сказать, что обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего расследовала прокуратура, его прекратили, поскольку обвинения не подтвердились, а это его сообщение я расцениваю как месть за то, что я сообщил полиции о краже", – писал Delfi Паликша.

Мантас, попавший за решетку, сказал, что, несмотря на то, что обо всем этом говорить ему тяжело, он знает, что за свою недолгую жизнь совершил немало ошибок и за них ответит, но, предав огласке связь со священником, он хочет защитить других несовершеннолетних.

"Может хочешь что-то передать ксендзу Паликше?" – спросил журналист у Мантаса.

"Пусть я один раз, как Мать Тереза, попаду за решетку за, быть может, не совсем тактичное свое поведение, но хочу, чтобы не испортили жизнь другой молодежи", – сказал он, подумав.