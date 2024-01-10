Генкомиссар в интервью рассказал, что увиденное в гараже удивило даже полицию

Напомним, что пропавшую 7 января в Каунасе 9-летнюю девочку 9 января вечером нашли в одном из гаражей на ул. Техникос. Был также задержан 42-летний мужчина, которого подозревают в похищении ребенка.
По словам генкомиссара, гараж был приспособлен для жизни, а не для ремонта автомобилей.
"Гараж был приспособлен для использования в других целях, возможно, такое оборудование было необходимо, чтобы в гараже можно было жить долгое время", – сказал Пожела.
Комиссар упомянул, что там были обнаружены интересные вещи, но не сказал, какие именно. Он сказал, что они удивили полицейских.
По словам Пожелы, в гараже найдены "вещи, напрямую не связанные с использованием для транспортных средств".
"Там были посторонние вещи, которые можно использовать для совершения тех или иных преступлений", – сказал он.
42-летний подозреваемый ранее не был судим, однако несколько раз был наказан в административном порядке. У него было и легальное оружие.
"В основном это нарушения, связанные с охраной природы, конфликты с соседями, спиливание дерева. Он не был типичным нашим клиентом, у которого была бы судимость", – сказал комиссар.
Сейчас выясняют, не совершал ли этот мужчина и другие преступления.
"Я спрашивал у каунасских коллег, была ли информация о возможном совершении преступлений, ответ был отрицательный. Но есть латентность, не всегда пострадавшие обращаются в полицию", – сказал комиссар.
По словам собеседника, пока неясно, будут ли мужчину судить только за похищение девочки или будут предъявлены и другие обвинения.
"Подумайте, если были обнаружены видеозаписи с некоторыми кадрами, естественно следователи не должны ограничиться расследованием одного инцидента, расследование может охватить больший пласт. Я говорю как о вероятности, все решат следователи и прокуроры", – сказал комиссар.
На вопрос, была ли жертва случайной, он ответил: "Не могу сказать ни да, ни нет, но факт в том, что воспользовался ситуацией, когда не было других людей и транспортных средств. Они были один на один, вот и произошло, что случилось".
Какие травмы получила девочка, ответят эксперты. Пока этой информации нет.
"Экспертиза может потребовать больше времени, могут быть разные экспертизы, как выявление телесных повреждений, так и выявление возможного одурманивания", – сказал Пожела.