Генкомиссар: с начала июля за насилие из дома были выселены 725 человек

"Если человек решает обжаловать ордер, он обращается в полицейское учреждение с жалобой на действия наших сотрудников. Мы обязаны рассмотреть такую ​​жалобу в течение 48 часов", — пояснил Пожела.

"Есть и обжалованные решения – обжаловано более 30 решений, и в одном случае суд отменил охранный ордер полиции", – отметил генкомиссар. В случае обжалования такого ордера, в первую очередь расследованием ситуации занимается полиция. Если полицейские не согласны с обжалованием ордера, дело передается в суд.

По словам Пожелы, было обжаловано более 30 решений полиции, один выданный полицией охранный ордер был отменен судом.

"Практически за две недели мы получили более 1800 сообщений о предполагаемых случаях домашнего насилия. По более чем 400 фактов мы начали соответствующие уголовно-процессуальные действия", – сказал генеральный комиссар полиции.

"Согласно последним статистическим данным, которые у меня есть, – с 1 июля на конец 12 июля было выдано 725 таких ордеров", – сказал Пожела в интервью радиостанции LRT radijas.

"Если, рассмотрев жалобу, мы говорим "да", жалоба будет удовлетворена, то все в порядке. Если мы считаем, что ордер выдан обоснованно, мы сами, по собственной инициативе, передаем эту жалобу в суд, во избежание дополнительной бюрократии", – сказал генкомиссар.

По словам Пожелы, лицу, в отношении которого выдан ордер, запрещено возвращаться домой в течение 15 суток. В течение этого периода сотрудники полиции наблюдают за лицом, в отношении которого выдан ордер, чтобы удостовериться в соблюдении ограничений. Однако, по словам Пожелы, таких случаев, когда лицо, в отношении которого выдан ордер, возвращалось домой раньше срока, было более нескольких сотен.

"Срок действия ордера – 15 дней, через 15 дней человек может вернуться домой. (...) Мы обязаны следить за тем, чтобы лицо соблюдало установленные ордером правила, то есть чтобы человек не вернулся досрочно", — сказал представитель полиции.