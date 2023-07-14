14 июля 2023 г. 09:59

Генкомиссар: с начала июля за насилие из дома были выселены 725 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Smurtas šeimoje
Smurtas šeimoje
ФОТО: Shutterstock
По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, с 1 по 12 июля было выдано 725 охранных ордеров для защиты от домашнего насилия - это значит, что 725 человек на две недели были выселены из дома за насилие над близкими. Всего, по его словам, за почти две недели поступило 1800 сообщений о предполагаемых случаях домашнего насилия.

"Согласно последним статистическим данным, которые у меня есть, – с 1 июля на конец 12 июля было выдано 725 таких ордеров", – сказал Пожела в интервью радиостанции LRT radijas.

"Практически за две недели мы получили более 1800 сообщений о предполагаемых случаях домашнего насилия. По более чем 400 фактов мы начали соответствующие уголовно-процессуальные действия", – сказал генеральный комиссар полиции.

По словам Пожелы, было обжаловано более 30 решений полиции, один выданный полицией охранный ордер был отменен судом.

"Есть и обжалованные решения – обжаловано более 30 решений, и в одном случае суд отменил охранный ордер полиции", – отметил генкомиссар.
В случае обжалования такого ордера, в первую очередь расследованием ситуации занимается полиция. Если полицейские не согласны с обжалованием ордера, дело передается в суд.

"Если человек решает обжаловать ордер, он обращается в полицейское учреждение с жалобой на действия наших сотрудников. Мы обязаны рассмотреть такую ​​жалобу в течение 48 часов", — пояснил Пожела.

"Если, рассмотрев жалобу, мы говорим "да", жалоба будет удовлетворена, то все в порядке. Если мы считаем, что ордер выдан обоснованно, мы сами, по собственной инициативе, передаем эту жалобу в суд, во избежание дополнительной бюрократии", – сказал генкомиссар.

По словам Пожелы, лицу, в отношении которого выдан ордер, запрещено возвращаться домой в течение 15 суток. В течение этого периода сотрудники полиции наблюдают за лицом, в отношении которого выдан ордер, чтобы удостовериться в соблюдении ограничений. Однако, по словам Пожелы, таких случаев, когда лицо, в отношении которого выдан ордер, возвращалось домой раньше срока, было более нескольких сотен.

"Срок действия ордера – 15 дней, через 15 дней человек может вернуться домой. (...) Мы обязаны следить за тем, чтобы лицо соблюдало установленные ордером правила, то есть чтобы человек не вернулся досрочно", — сказал представитель полиции.

"К сожалению, таких случаев не десяток, а более нескольких сотен. В течение 2 недель мы начали административные производства", – отметил Пожела.

Напомним, что 1 июля вступила в силу новая редакция закона о защите от домашнего насилия, принятая Сеймом в прошлом году.

В законе закреплена новая профилактическая мера по защите от домашнего насилия – охранный ордер. Он выдается сотрудником полиции сроком на 15 суток после получения сообщения о возможном домашнем насилии, после проведения оценки риска и определения степени риска домашнего насилия.

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