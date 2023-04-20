По данным полиции, в минувшую субботу в Каунасском районе на встречную полосу выехал автомобиль Audi A4 и столкнулся с автомобилем Citroen C3, в ДТП погибли три человека. 20 апреля Пожела сказал журналистам, что предполагаемый виновник ДТП был хорошо известен полиции.

"Что мы видим, взглянув на биографию предполагаемого виновника? 9 судимостей, 29 административных взысканий, львиная доля которых – за нарушение ПДД. Этот человек был "клиентом" полиции не только из-за нарушений ПДД, но из-за других нарушений", – сказал Пожела.

Глава полиции рассказал и о другом резонансном ДТП, унесшем жизни пяти человек. По словам Пожелы, вероятный виновник ДТП, произошедшего в понедельник, 17 апреля, был без прав, его неоднократно наказывали за вождение без прав.

"Последнее трагическое происшествие: 26-летний молодой человек – 13 административных взысканий, из них 8 – за вождение без прав. Это опять-таки показывает, что это был "клиент" полиции. Наряду с 8 этими нарушениями было управление автомобилем без техосмотра, без страховки, незарегистрированным автомобилем. Этот человек ушел в мир иной, оставив долги - был должен государству 3200 евро", – сказал Пожела.

Напомним, что 17 апреля легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, погибли пять человек, в их числе трое несовершеннолетних. Ведется расследование.