"Говоря о событиях 10 августа, я хочу уточнить, что из-за этого начато не одно, а три досудебных расследования", - сообщил он журналистам в четверг.

"Конечно, основное расследование - это расследование беспорядков, затем еще одно расследование о незаконном сборе данных в отношении сотрудников, и еще одно расследование было начато в тот же день из-за владения незаконными наркотическими веществами", - добавил он.

Комиссар отметил, что подозрения предъявлены более чем 30 лицам.

Полиция будет отмечать обязательное расстояние от Сейма и других ведомств

Полиция планирует отмечать расстояние, ближе которого нельзя будет подходить к Сейму и другим госучреждениям.

"Полиция примет меры, чтобы этот периметр был отмечен техническими средствами - мы это планируем, мы к этому готовимся. Будет видно, до какой отметки можно подходить, а где та граница, которая, увы, охраняется законом", - сказал в четверг журналистам комиссар.

"Аналогичную ситуацию мы видим и у других объектов - у госучреждений, где есть строгое требование соблюдать расстояние в 75 метров", - добавил он.

Глава полиции заявил, что перед протестными мероприятиями полиция планирует окружить парламент ограждением.

Как сообщило Министерство внутренних дел, в будущем в период экстремальной ситуации массовые скопления людей (протесты) будут оцениваться как мероприятие высокого риска, поэтому при выдаче разрешений на проведение митингов полиция будет представлена на более высоком уровне.

Р. Пожела подчеркнул, что, по оценкам полиции, мероприятия с участием нескольких тысяч человек у парламента не должны проходить, так как для этого там не достаточно места.

Для мероприятий заранее будут предусматриваться дополнительные силы СОБ и полиции.

Представили выученные уроки

Главы Департамента полиции и Службы общественной безопасности (СОБ) в четверг представили министру внутренних дел Агне Билотайте анализ прошедшего у Сейма 10 августа митинга, который позже перерос в беспорядки. Сотрудники правоохраны также представили заключения и тактические решения, чтобы в будущем на рискованных массовых мероприятиях был обеспечен общественных порядок и безопасность.

Министр внутренних дел сообщила на пресс-конференции, что 10 августа действия сотрудников правоохраны были адекватны информации, имеющейся на тот момент, и создавшейся ситуации, критических ошибок удалось избежать.

По данным МВД Литвы, у Сейма работали 270 полицейских и 184 сотрудника СОБ.

Генеральный комиссар полиции отметил, что при подавлении беспорядков была выбрана скандинавская модель, привлечена самая эффективная международная практика - всеми доступными способами полицейские старались не накалять ситуацию, для обеспечения общественного порядка привлекались группы диалога и другие мирные средства. Эта модель будет использоваться и в будущем.