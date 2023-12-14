Генкомиссар ответил на критику: что сказали бы, если бы женщина зарезала полицейского или врача?

"От своего имени и от имени всей полиции выражаю глубокие соболезнования близким погибшей. Это трагедия. К сожалению, надо сказать, что не все отношения между полицией и нашими клиентами заканчиваются решением той или иной проблемы. Надо констатировать, что иногда происходят события, во время которых страдают или гибнут, как наши клиенты, так и полицейские. К сожалению, на этот раз погиб наш клиент", – сказал он.

"В этом году оружие было применено 3 раза, в прошлом - 4. Применение оружия против людей - это исключение из правил, с 2020 г. до 12 декабря 2023 г. его не применяли против людей ни разу. Огнестрельное оружие используют только тогда, когда не остается никаких средств воздействия, и когда есть угроза для жизни и здоровья полицейских и окружающих. Когда стреляют в человека, целятся в те части тела, ранение в которые не приводит к смерти, так было и на этот раз, но последствия такие, какие есть.