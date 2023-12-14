Генкомиссар ответил на критику: что сказали бы, если бы женщина зарезала полицейского или врача?

Пожела назвал это трагедией.
"От своего имени и от имени всей полиции выражаю глубокие соболезнования близким погибшей. Это трагедия. К сожалению, надо сказать, что не все отношения между полицией и нашими клиентами заканчиваются решением той или иной проблемы. Надо констатировать, что иногда происходят события, во время которых страдают или гибнут, как наши клиенты, так и полицейские. К сожалению, на этот раз погиб наш клиент", – сказал он.
По данным полиции, стражи порядка редко применяют огнестрельное оружие, чаще против животных или стреляют по шинам.
"В этом году оружие было применено 3 раза, в прошлом - 4. Применение оружия против людей - это исключение из правил, с 2020 г. до 12 декабря 2023 г. его не применяли против людей ни разу. Огнестрельное оружие используют только тогда, когда не остается никаких средств воздействия, и когда есть угроза для жизни и здоровья полицейских и окружающих. Когда стреляют в человека, целятся в те части тела, ранение в которые не приводит к смерти, так было и на этот раз, но последствия такие, какие есть.
Критикам могу повторить, что сказали врачи: люди, страдающие психическими заболеваниями иногда не чувствуют боли, они иногда демонстрируют нечеловеческую силу, а в состоянии аффекта могут делать все что угодно. Какими были бы комментарии, если бы женщина зарезала полицейского или врачей?" – вопрошал Пожела.
Комиссар говорил, как с пострадавшим полицейским, так и с его стрелявшим коллегой.
"Я обещал им моральную поддержку, психологическую и юридическую помощь, которую оказывают с первого дня. Несмотря на то, что служба иммунитета ДП проводит расследование, мы готовы предоставлять нашим коллегам всю необходимую помощь", – сказал комиссар.
Речь, по его словам, идет об опытном полицейском, который работает в спецотделе. Сотрудники этого отдела постоянно реагируют на ситуации, в которых есть угроза для жизни и здоровья людей.
"Он выполнил свой долг, спасал свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих", – подытожил Пожела.
Единый центр помощи 13 декабря сообщил, что поступило 7 звонков, врачи почти полчаса ждали приезда полиции к агрессивной пациентке.
"На все сообщения и звонки полиция реагировала. Должным образом и своевременно ли, на это ответит расследование", - комментировал комиссар.
Он сказал, что, несмотря на проблемы с кадрами, полиция своевременно реагирует почти на все вызовы.
В случаях вызовов уровня A вовремя реагируют на 94% случаев, B – 97%, C – 93%.
"Жаль, что не на 100%, но всегда что-то случается, что мешает добиться максимального результата", - сказал Пожела.
После этой трагедии полицию критиковали за то, что первый звонок, поступивший в 12.13 ч. отнесли к категории С, на место полиция приехала больше чем через два часа.
"Если случай категории C, это значит, что срочная помощь не нужна. На тот момент в Вильнюсе и его окрестностях было много случаев категории A и B", - сказал Пожела.
Почти в то же время произошла трагедия в Электренском районе, где мужчину подозревают в том, что он убил жену, раним падчерицу и застрелился.