Генкомиссар о смерти 17-летнего в Мариямполе: каждый день получаем новую информацию

 
Раса Лукайтите-Внараускене
ru.DELFI.lt
Renatas Požėla
Renatas Požėla
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė
В начале этой недели стало известно, что в минувшие выходные в Мариямполе группа подростков, возможно, отравилась наркотиками. Одному из подростков жизнь спасти не удалось, 17–летний скончался, еще двое оказались в больнице. По словам генкомиссара полиции Ренатаса Пожелы, в рамках этого расследования новая информация поступает каждый день.

"Если использовать спортивные термины, то это горячее расследование. Каждый день мы получаем новые данные. Я не могу вдаваться в подробности в силу понятных обстоятельств. Но, что я могу сказать, на сегодняшний день нам известно происхождение наркотиков, место, откуда они были получены подростками. Сейчас есть несколько основных моментов, о которых в общих чертах я могу сказать. Но работа идет, подключено Литовское бюро криминальной полиции со своими мощностями, способностями. <...> Я верю в положительный результат, это перспективное дело. К сожалению, ребенка воскресить невозможно", – сказал Delfi Пожела.

Delfi напоминает, что трагическая вечеринка состоялась в Мариямполе, на ул. Бяржу. Ни один из троих участников вечеринки и их родители не попадали в поле зрения службы по защите прав детей.

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