Генкомиссар о смерти 17-летнего в Мариямполе: каждый день получаем новую информацию

"Если использовать спортивные термины, то это горячее расследование. Каждый день мы получаем новые данные. Я не могу вдаваться в подробности в силу понятных обстоятельств. Но, что я могу сказать, на сегодняшний день нам известно происхождение наркотиков, место, откуда они были получены подростками. Сейчас есть несколько основных моментов, о которых в общих чертах я могу сказать. Но работа идет, подключено Литовское бюро криминальной полиции со своими мощностями, способностями. <...> Я верю в положительный результат, это перспективное дело. К сожалению, ребенка воскресить невозможно", – сказал Delfi Пожела.