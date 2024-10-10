Генеральный комиссар полиции рассказал о стрельбе в Вильнюсе: шел бракоразводный процесс

„На место выехала полиция, связались с силами реагирования, выполняющими специфические функции. Реакция полиции была своевременной, введены соответствующие планы. Через 3 минуты после поступления сообщения вызвали сотрудников „Араса“. К нам обратился коллектор с просьбой обеспечить общественный порядок и безопасность в решении гражданского вопроса. Это обычный порядок.

На объекте шел бракоразводный процесс, полицейские с коллектором приехали в квартиру. Когда они приехали, подозреваемый открыл огонь, один полицейский был ранен в область сердца. Час назад я был в Лаздинайской больнице, общался с ним. К счастью, ранение опасности не представляет. На полицейском был бронежилет. Это спасло ему жизнь. Полицейский помог защитить коллектора, убрав его с траектории выстрела. После этого полицейский выбежал на улицу“, – сказал генкомиссар.