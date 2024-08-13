Генеральный прокурор попросила парламент лишить неприкосновенности депутата Вишняускаса

„Сегодня обращаюсь к вам с просьбой о лишении неприкосновенности депутата Андрюса Вишняускаса“, - сказала она.
По словам прокурора, расследование началось 26 июля. Оно касается подделки документов и использования поддельных документов, мошенничества и злоупотребления.
Грунскене сказала, что Вишняускас мог обманным путем присвоить средства Мариямпольского муниципалитета, когда работал в горсовете.
„Данные позволяют предположить, что когда Вишняускас был членом Мариямпольского муниципалитета, он предоставлял для погашения чеки, полученные другими людьми, не связанные с его деятельностью“, - заметила она
Прокурор сказала, что такие выводы были сделаны после проведения разных процессуальных действий, в числе которых - проверка данных АЗС, банковских данных, данных, предоставленных операторами связи.
По словам Грунскене, в ходе сбора данных опрашивали свидетелей, но Вишняускаса не опросили.
Прокурор заметила, что есть данные, что в 19 случаях были предоставлены подложные документы, в которых были включены не отвечающие реальности данные. „В результате было приобретено чужое имущество - 2190,38 евро Мариямпольского муниципалитета“, - заметила прокурор.
Она подчеркнула, что сейчас расследование проведено, а продолжать какие-либо действия, пока Вишняускас обладает иммунитетом, невозможно.
Грунскене не стала подробно объяснять журналистам, кто те люди, чьи расходы Вишняускас выдавал за свои.
Она сказала, что речь идет о нескольких лицах и что речь идет о чеках за горючее и оплате услуг связи.
Парламент будет решать, лишить ли Вишняускаса неприкосновенности.
Когда Вишняускас узнал, что им интересуется правоохрана, он сказал, что для него это было громом среди ясного неба. Однако контролер Мариямпольского муниципалитета Й.Зубене сказала Delfi, что 10 сентября 2023 года Вишняускас вернул в бюджет муниципалитета 102 евро.
Почему он это сделал, Вишняускас не объяснил.
По данным расследования, Вишняускас незаконно получил больше 2100 евро. Депутат временно приостановил свое членство в СО-ХДЛ.