Генеральный прокурор попросила парламент лишить неприкосновенности депутата Вишняускаса

Прокурор сказала, что такие выводы были сделаны после проведения разных процессуальных действий, в числе которых - проверка данных АЗС, банковских данных, данных, предоставленных операторами связи.

„Данные позволяют предположить, что когда Вишняускас был членом Мариямпольского муниципалитета, он предоставлял для погашения чеки, полученные другими людьми, не связанные с его деятельностью“, - заметила она

Грунскене сказала, что Вишняускас мог обманным путем присвоить средства Мариямпольского муниципалитета, когда работал в горсовете.

По словам прокурора, расследование началось 26 июля. Оно касается подделки документов и использования поддельных документов, мошенничества и злоупотребления.

„Сегодня обращаюсь к вам с просьбой о лишении неприкосновенности депутата Андрюса Вишняускаса“, - сказала она.

По словам Грунскене, в ходе сбора данных опрашивали свидетелей, но Вишняускаса не опросили.

Прокурор заметила, что есть данные, что в 19 случаях были предоставлены подложные документы, в которых были включены не отвечающие реальности данные. „В результате было приобретено чужое имущество - 2190,38 евро Мариямпольского муниципалитета“, - заметила прокурор.

Она подчеркнула, что сейчас расследование проведено, а продолжать какие-либо действия, пока Вишняускас обладает иммунитетом, невозможно.

Грунскене не стала подробно объяснять журналистам, кто те люди, чьи расходы Вишняускас выдавал за свои.