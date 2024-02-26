Генеральный комиссар рассказал, где была найдена пропавшая 13-летняя девочка

Сообщалось, что пропавшая 19 февраля девочка с 9 до 13 ч. была у подруги в Диджёи Реше, а потом пропала.

Девочку нашли 23 февраля после обеда.

26 февраля журналисты телеканала Tv3 сообщили, что девочку нашли у ее подруги в Диджёи Реше.

Эту информацию Delfi подтвердил генкомиссар Ренатас Пожела. Он не мог сказать, находилась ли девочка все время у подруги. На этот вопрос ответят в ходе расследования.

"Главное, что она нашлась, полиция ее больше не ищет", – заметил Пожела.

Полиция с самого начала сообщала, что исчезновение девочки не связано с криминальными событиями, похоже проблема связана с отношениями в семье.