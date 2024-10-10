Генеральный комиссар полиции рассказал о стрельбе в Вильнюсе: шел бракоразводный процесс

По его словам, в 10.23 ч. по Единому номеру помощи сообщили о том, что ранен полицейский.
„На место выехала полиция, связались с силами реагирования, выполняющими специфические функции. Реакция полиции была своевременной, введены соответствующие планы. Через 3 минуты после поступления сообщения вызвали сотрудников „Араса“. К нам обратился коллектор с просьбой обеспечить общественный порядок и безопасность в решении гражданского вопроса. Это обычный порядок.
На объекте шел бракоразводный процесс, полицейские с коллектором приехали в квартиру. Когда они приехали, подозреваемый открыл огонь, один полицейский был ранен в область сердца. Час назад я был в Лаздинайской больнице, общался с ним. К счастью, ранение опасности не представляет. На полицейском был бронежилет. Это спасло ему жизнь. Полицейский помог защитить коллектора, убрав его с траектории выстрела. После этого полицейский выбежал на улицу“, – сказал генкомиссар.
По словам Пожелы, одним выстрелом подозреваемый застрелил адвоката. Какие функции адвокат выполнял на месте происшествия, генкомиссар не мог сказать.
„Врачи на месте происшествия делали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему, я видел это своими глазами“, – заметил он.
Сразу после того как подозреваемый открыл стрельбу, были перекрыты соседние улицы, чтобы защитить жителей.
„В ходе операции связались со стрелявшим. Его убедили выбросить оружие. Он это сделал. Далее переговоры продолжились, его просили сдаться. Он сдался. Бойцы „Араса“ вошли в квартиру и задержали его“, – сказал Пожела.
Начато расследование по факту убийства.
Комиссар сказал, что перед подобными заданиями полицейские всегда собирают всю необходимую информацию о жилье и его жителях, о наличии оружия.
„В данном случае не было информации о том, что у жителей есть легальное оружие. Возможно, оружие не было зарегистрировано, т.е. было нелегальным“, – заметил Пожела.
Человек стрелял из пистолета ТТ.
На вопрос, почему полицейские не стреляли в ответ, он сказал, что все было слишком неожиданно.
„Не каждый день в полицейских ни с того ни с сего начинают сразу стрелять, сработал фактор неожиданности и другие обстоятельства“, - заметил он.
Комиссар не мог ответить на вопрос, были ли у подозреваемого раньше проблемы с правоохраной.
По сведениям Delfi, вооруженный инцидент 10 октября произошел около Лукишкской площади, на ул. Васарё 16-осёс. Пострадали двое полицейских, был убит адвокат 69-летний адвокат Леонид Пшелинцев.
Подозреваемого, который забаррикадировался в квартире, задержали бойцы „Араса“.
Первый звонок с просьбой о помощи поступил в 10.21 ч. Всего по номеру 112 поступило 9 звонков с сообщениями о стрельбе в городе.