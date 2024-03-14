Генерал Бен Ходжес: "Всеобщая оборона – это не наклейка на бампер. Вы должны ее воплощать в жизнь"

– Дело не в том, что у России больше население, а в том, хватает ли Украине людей, чтобы сделать то, что надо сделать. Численность населения и не должна совпадать – главное иметь достаточное число солдат для ваших целей.

У украинской стороны есть почти два миллиона мужчин и женщин призывного возраста – от 18 до 30. Этого достаточно! В Украине неохотно понижают возраст мобилизации, недавно его понизили до 25 лет. Это означает сотни тысяч людей могут пополнить ряды армии. Кто-то готов пойти добровольцем и в более раннем возрасте. Но в любом случае правительству надо лучше работать над привлечением людей, чтобы они хотели вступить в армию. В первый год это был патриотизм. Теперь же, два года спустя, молодые люди смотрят и говорят: я не пойду в армию, пока не буду уверен или уверена, что меня хорошо обучат, как следуют экипируют, направят в хорошо подготовленное подразделение, и если со мной что-то случится, то о моей семье позаботятся.